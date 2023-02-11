Гвардія наступу: як в Україні відбувається набір добровольців у штурмові бригади
Рекордна кількість добровольців – понад 10 тис. лише за один день – записались до Гвардії наступу. У Вінниці тепер кожен центр надання адміністративних послуг приймає заявки від жінок і чоловіків, які хочуть захищати свою країну.
Прикордонники, нацгвардійці та поліція пояснюють правила набору, а іноді відмовляють добровольцям, адже приходить чимало пенсіонерів, які прагнуть служити Україні, але уже не підходять за віком.
Вимоги до майбутніх вояків – гарна фізична підготовка та психологічна витривалість. Бо доведеться служити у штурмових бригадах, які звільнятимуть Луганську й Донецьку області та Крим.
– Має бути фізично підготовлена людина, здорова людина, патріотично налаштована на відвоювання наших територій. Час повертати своє, – розповів Сергій Мацик, підполковник Прикордонної служби.
Агроінженер Владислав Тенюх про нову структуру дізнався із соцмереж і відразу прийшов записатись у Прикордонну службу.
– Проаналізував всі підрозділи, і саме прикордонна служба. Це перші люди, які бачать ворога,-розповів він.
А ось менеджер Артем Івнічний змалку мріяв бути правоохоронцем. Тепер консультується з представницею Нацполіції. Хлопець почав працювати над фізпідготовкою, бо знає – там, де захищатиме Батьківщину, треба бути сильним і витривалим.
– Навчання – найголовніше. Після того як закінчаться бойові дії на території України і ми здобудемо перемогу, хочу залишитись і працювати в поліції, – розповів він.
Повітряна тривога іноді заважає прийняти всіх охочих, але люди повертаються, аби підписати заяви. Розуміють – їхня робота буде надважка.
– Просто хочеться взяти участь в чомусь грандіозному і великому, а захист країни – це максимально, що ми зараз можемо зробити, себе реалізувати, – розповів Андрій Пневський, кандидат до Гвардії наступу.
Гвардія Наступу складатиметься із 8 бригад, їх формують на основі підрозділів, які відзначилися у легендарних боях і нищили ворога у різних регіонах країни.
Найчастіше кандидати хочуть записатися у поліцейську Лють і прикордонний Сталевий кордон. Для цих підрозділів бойовий досвід не важливий, а от фізична та моральна підготовка обов’язкові.
З початку запуску проєкту на Вінниччині заявки подали вже сотні добровольців. А по всій країні – понад 20 тис. В усіх кандидатів єдина мотивація – відвоювати у ворога свою Україну.