Гвардія наступу: як в Україні відбувається набір добровольців у штурмові бригади

Рекордна кількість добровольців – понад 10 тис. лише за один день – записались до Гвардії наступу. У Вінниці тепер кожен центр надання адміністративних послуг приймає заявки від жінок і чоловіків, які хочуть захищати свою країну.

Прикордонники, нацгвардійці та поліція пояснюють правила набору, а іноді відмовляють добровольцям, адже приходить чимало пенсіонерів, які прагнуть служити Україні, але уже не підходять за віком.

Вимоги до майбутніх вояків – гарна фізична підготовка та психологічна витривалість. Бо доведеться служити у штурмових бригадах, які звільнятимуть Луганську й Донецьку області та Крим.

– Має бути фізично підготовлена людина, здорова людина, патріотично налаштована на відвоювання наших територій. Час повертати своє, – розповів Сергій Мацик, підполковник Прикордонної служби.

Агроінженер Владислав Тенюх про нову структуру дізнався із соцмереж і відразу прийшов записатись у Прикордонну службу.

– Проаналізував всі підрозділи, і саме прикордонна служба. Це перші люди, які бачать ворога,-розповів він.

А ось менеджер Артем Івнічний змалку мріяв бути правоохоронцем. Тепер консультується з представницею Нацполіції. Хлопець почав працювати над фізпідготовкою, бо знає – там, де захищатиме Батьківщину, треба бути сильним і витривалим.

– Навчання – найголовніше. Після того як закінчаться бойові дії на території України і ми здобудемо перемогу, хочу залишитись і працювати в поліції, – розповів він.

Повітряна тривога іноді заважає прийняти всіх охочих, але люди повертаються, аби підписати заяви. Розуміють – їхня робота буде надважка.

– Просто хочеться взяти участь в чомусь грандіозному і великому, а захист країни – це максимально, що ми зараз можемо зробити, себе реалізувати, – розповів Андрій Пневський, кандидат до Гвардії наступу.

Гвардія Наступу складатиметься із 8 бригад, їх формують на основі підрозділів, які відзначилися у легендарних боях і нищили ворога у різних регіонах країни.

Найчастіше кандидати хочуть записатися у поліцейську Лють і прикордонний Сталевий кордон. Для цих підрозділів бойовий досвід не важливий, а от фізична та моральна підготовка обов’язкові.

З початку запуску проєкту на Вінниччині заявки подали вже сотні добровольців. А по всій країні – понад 20 тис. В усіх кандидатів єдина мотивація – відвоювати у ворога свою Україну.

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