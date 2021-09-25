Харьков и Одесса откроют дополнительные больницы для инфицированных Covid-19

За вчера в Украине прибавилось 8 тыс. 267 новых случаев Covid-19. Госпитализировали более 2 тыс. человек, умерло 133. В антилидерах — Харьковщина.

В частности, в Харькове уже не хватает коек в больницах. В городе решают вопрос об открытии еще двух резервных медучреждений.

Больницы второй волны разворачивают и в Одессе. Между тем образовательные учреждения Одессы выполнили требования Министерства образования и таки вакцинировали 80% работников. Поэтому с понедельника на дистанционное обучение перейдут только две школы. Медики же прогнозируют, что скоро Одесса может приблизиться к красной зоне.

Статистика Covid-19 в Киеве

По состоянию на утро субботы, 25 сентября, в Киеве зафиксировано 446 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Заболели 261 женщины в возрасте от 18 до 93 лет, 148 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет. А также 17 девочек от 8 месяцев до 16 лет и 20 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.