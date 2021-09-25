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Олена Баранова |

Харків і Одеса відкриють додаткові лікарні для хворих на коронавірус

За вчора в Україні додалося 8 тис. 267 нових випадків Covid-19. Госпіталізували понад 2 тис. людей, померло 133. В антилідерах – Харківщина.

Зокрема у Харкові вже не вистачає ліжок у лікарнях. У місті вирішують питання щодо відкриття ще двох резервних медзакладів.

Лікарні другої хвилі розгортають і в Одесі. Тим часом освітні заклади Одеси виконали вимоги Міністерства освіти і таки вакцинували 80% працівників. Тож з понеділка на дистанційне навчання перейдуть лише дві школи. Медики ж прогнозують, що скоро Одеса може наблизитися до червоної зони.

Статистика Covid-19 в Києві

Станом на ранок суботи, 25 вересня, в Києві зафіксовано 446 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Захворіли 261 жінки віком від 18 до 93 років, 148 чоловіків віком від 18 до 92 років. А також 17 дівчаток від 8 місяців до 16 років і 20 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

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