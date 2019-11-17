Хористы из Черкасс завоевали серебряную награду на конкурсе в Чехии

От силы их голосов – мурашки по коже, и не только у зрителей. Видео с триумфального выступления черкасский хор Глория привез из Чехии. Там, на 33-м международном хоровом конкурсе Прага кантат, коллектив поразил требовательное жюри. И хотя золото поехало в Германию, Черкассы завоевали серебро.

К престижному конкурсу высокие требования, акапельная программа. Черкассы, которые единственные представляли Украину, выполнили четыре произведения – на нескольких языках. Репетиции продолжались ежедневно по два-три часа несколько месяцев.

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Конкуренция сумасшедшая. На конкурсе было 22 хоровых коллектива из 15 стран. Мария девять лет занимается музыкой, два из них в этой школе искусств. Говорит, на конкурсе были очень сильные исполнители, но спасала и вдохновляла дружественность своего коллектива.

Хоровое пение – элитарное искусство, которое пленит и исполнителя, и зрителя, открывает новые возможности, воспитывает и душу, и культуру чувств, – с гордостью рассказывает руководитель Глории.

В репертуаре Черкасс -12 песен на разных языках. Хористы поют на латинском, английском, испанском, чешском. Вскоре к ним может добавиться французский, ведь коллектив силой своего голоса планирует покорить Францию.

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