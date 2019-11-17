Хористи з Черкас вибороли срібну нагороду на конкурсі в Чехії

Від сили їхніх голосів – мурашки по шкірі, і не лише в глядачів. Відео зі свого тріумфального виступу черкаський хор Глорія привіз із Чехії. Там, на 33-му міжнародному хоровому конкурсі Прага кантат, колектив вразив вимогливе журі. І хоча золото поїхало в Німеччину, черкащани вибороли срібло.

До престижного конкурсу високі вимоги, акапельна програма. Черкащани, які єдині представляли Україну, виконали чотири твори – кількома мовами. Репетиції тривали щодня по дві-три години кілька місяців.

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Конкуренція шалена. На конкурсі були 22 хорових колективи з 15 країн. Марія дев’ять років займається музикою, два з них у цій школі мистецтв. Каже, на конкурсі були дуже сильні виконавці, але рятувала і надихала дружність свого колективу.

Хоровий спів – елітарне мистецтво, яке полонить і виконавця, і глядача, відкриває нові можливості, виховує і душу, і культуру почуттів, – з гордістю розповідає керівник Глорії.

У репертуарі черкащан -12 пісень різними мовами. Хористи співають латинською, англійською, іспанською, чеською. Незабаром до них може додатися французька, адже колектив силою свого голосу планує підкорити Францію.

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