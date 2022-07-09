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Факты / Видео / Украина / Общество

Хотел убить себя, чтобы не попасть в РФ: ужасная история плена командира танкового взвода

Андрей Почтев Анна Бурлацка Відеоредактор

В его танк попало три снаряда. Однако он выжил.

Чтобы не попасть в плен оккупантов, командир танкового взвода Сергей Нездоля хотел покончить с собой. Но не успел, его схватили. Полтора месяца боец ​​был в пыточной врага.

Но его удалось освободить. Сегодня Сергей в запорожской больнице. Мужчина рассказал нашим журналистам, как перенес тяжелое ранение, небрежное первичное лечение и тюремные камеры луганского СИЗО, прежде чем попал в списки на обмен военнопленных.

Полтавец Сергей, несмотря на солидный возраст, еще в феврале пошел на войну добровольцем. Взяли в танкисты. Сражаться с захватчиками пришлось в Луганской области.

Тот кровавый бой враги сняли с беспилотника.

В плену Сергей провел почти полтора месяца. Сначала в госпитале, потом – в луганском СИЗО. Условия и отношения, говорит, были плохими:

— Было такое хамское отношение. Лечили плохо, ну, в СИЗО кто там вас будет лечить.

Сергей попал в списки на обмен и сейчас вместе с другими искалеченными воинами находится в запорожской больнице. Медики утверждают – психологическое состояние у прошедших плен – не самое лучшее.

Впереди у Сергея длительное лечение и реабилитация. Планов на будущее еще нет. Говорит, сначала нужно встать на ноги после ранения.

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