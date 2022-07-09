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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Хотів вбити себе, аби не потрапити у РФ: жахлива історія полону командира танкового взводу

Андрій Почтєв Анна Бурлацька Відеоредактор

У його танк влучило три снаряди. Проте він вижив.

Аби не втрапити у полон окупантів, командир танкового взводу Сергій Нездоля хотів вкоротити собі віку. Але не встиг, його схопили. Півтора місяця боєць був у катівні ворога.

Та його вдалося звільнити. Нині Сергій у запорізькій лікарні. Чоловік розповів нашим журналістам, як переніс тяжке поранення, недбале первинне лікування та тюремні камери луганського СІЗО, перш ніж потрапив у списки на обмін військовополонених.

Полтавець Сергій, попри солідний вік, ще у лютому пішов на війну добровольцем. Узяли в танкісти. Битися із загарбниками довелося на Луганщині.

Той кривавий бій вороги зафільмували з безпілотника.

У полоні Сергій провів майже півтора місяця. Спочатку в шпиталі, згодом – у луганському СІЗО. Умови та ставлення, каже, були кепські:

 – Було таке хамське ставлення. Лікували погано, ну, в СІЗО хто там вас буде лікувати.

Сергій потрапив до списків на обмін і нині разом з іншими скаліченими вояками перебуває в запорізькій лікарні. Медики твердять – психологічний стан у тих, хто пройшов полон – не найкращий.

Попереду в Сергія тривале лікування та реабілітація. Планів на майбутнє ще не має. Каже, спершу треба стати на ноги після поранення.

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