Крещение Руси-Украины: как Киев отмечает 1033-ю годовщину

28 июля все православные страны отмечают 1033-ю годовщину Крещения Руси-Украины.

В 08.30 в Михайловском соборе началась Божественная литургия. Ее возглавил глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

На литургию в Михайловский собор верующие начали сходиться еще за несколько часов до ее начала.

Люди съехались из разных уголков Украины, но большинство все же прибыло из западных областей.

Масштабного шествия, как это было в прошлые годы и накануне устроила УПЦ Московского патриархата, ПЦУ не анонсировала. Все из-за пандемии коронавируса.

В 11.00 митрополит Епифаний вместе с верующими перейдет на Владимирскую горку, где начнется молебен у памятника князю Владимиру.

Все мероприятия будут транслировать на страницах в соцсетях и сайте ПЦУ. За безопасностью следят правоохранители.

Следует заметить, что сегодня значительно лучше ситуация на дорогах столицы. Закрытой для движения остается лишь улица Трехсвятительская. Именно ею верующие будут передвигаться между локациями.

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