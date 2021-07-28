Хрещення Русі-України: як Київ відзначає 1033-тю річницю

28 липня всі православні країни відзначають 1033-тю річницю Хрещення Руси-України.

О 08.30 в Михайлівському соборі почалась Божественна літургія. Її очолив глава Православної церкви України митрополит Епіфаній.

На літургію до Михайлівського собору віряни почали сходитися ще за кілька годин до її початку.

Люди їхали з різних куточків України, але більшість все ж таки прибула із західних областей.

Масштабної ходи, як це було в минулі роки та напередодні влаштувала УПЦ Московського патріархату, ПЦУ не анонсувала. Усе через пандемію коронавірусу.

Об 11.00 митрополит Епіфаній разом із вірянами перейде на Володимирську гірку, де почнеться молебень біля пам’ятника князю Володимиру.

Усі заходи транслюватимуть на сторінках у соцмережах та сайті ПЦУ. За безпекою стежать правоохоронці.

Слід зауважити, що сьогодні значно краща ситуація на дорогах столиці. Закритою для руху залишається лише вулиця Трьохсвятительська. Саме нею віряни пересуватимуться між локаціями.

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