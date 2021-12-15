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Кто и как продвигает этическое и ответственное ведение бизнеса в Украине

Елена Баранова Видеоредактор

Культура бизнеса в Украине приобретает новые черты, приемлемые во всем цивилизованном мире. Укргидроэнерго подписало Меморандум о партнерстве со Всеукраинской Сетью Добродетели и Комплаенса. Целью партнерства является продвижение идеи этического и ответственного ведения бизнеса.

  – Мы сегодня подписали меморандум для более прозрачного и более усовершенствованного ведения бизнеса, добродетели и комплаенса.

Как отмечают в гидрогенерирующей компании Украины, внедрены и успешно реализуются Стратегия корпоративной социальной ответственности, Кодекс этики и Антикоррупционная программа.

В настоящее время предприятие работает над разработкой и утверждением Политика комплаенса, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.

Важно и проведение обучения и тренингов по вопросам внедрения комплаенса, осуществления анализа комплаенс-рисков и усовершенствования процедур комплаенса и управления рисками, как залог постоянного развития, отмечают в компании Укргидроэнерго.

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