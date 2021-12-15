Хто та як просуває етичне та відповідальне ведення бізнесу в Україні

Культура бізнесу в Україні набуває нових рис, прийнятних в усьому цивілізованому світі. Укргідроенерго підписало Меморандум про партнерство з Всеукраїнською Мережею Доброчесності та Комплаєнсу. Метою партнерства є просування ідеї етичного та відповідального ведення бізнесу.

– Ми сьогодні підписали меморандум для більш прозорого і більше удосконаленого ведення бізнесу, доброчесності і комплаєнса.

Як зазначають в гідрогенеруючій компанії України, впроваджено і успішно реалізуються Стратегія корпоративної соціальної відповідальності, Кодекс етики та Антикорупційна програма.

Наразі підприємство працює над розробкою та затвердженням Політик комплаєнсу, а також взаємодії із зацікавленими особами.

Важливим є і проведення навчання та тренінгів з питань впровадження комплаєнсу, здійснення аналізу комплаєнс-ризиків та удосконалення процедур комплаєнсу й управління ризиками, як запорука постійного розвитку, відзначають у компанії Укргідроенерго.

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