Хулиганы классической музыки: латвийская группа Dagamba в Киеве
Классическая музыка – это современно и драйвово. Особенно в исполнении латвийской группы Dagamba.
Накануне ребята сыграли концерт в Национальной филармонии по случаю 100-летия провозглашения Латвийской республики.
Их называют хулиганами классической музыки. Потому что произведения известных классических композиторов мира в их исполнении звучат совсем по-другому.
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Ребята говорят, они просто дышат музыкой, а их миссия – популяризировать классику, сделать ее доступной и интересной настолько, чтобы у слушателя возникло желание послушать уже и оригинал.
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