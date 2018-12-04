Хулиганы классической музыки: латвийская группа Dagamba в Киеве

Классическая музыка – это современно и драйвово. Особенно в исполнении латвийской группы Dagamba.

Накануне ребята сыграли концерт в Национальной филармонии по случаю 100-летия провозглашения Латвийской республики.

Их называют хулиганами классической музыки. Потому что произведения известных классических композиторов мира в их исполнении звучат совсем по-другому.

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Ребята говорят, они просто дышат музыкой, а их миссия – популяризировать классику, сделать ее доступной и интересной настолько, чтобы у слушателя возникло желание послушать уже и оригинал.

Напомним, Факты ICTV собрали всех лауреатов премии M1 Music Awards 2018.

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