Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Lifestyle / Истории успеха

И эмоции, и практичность. Что украинцы выбирают для подарков

Елена Баранова Видеоредактор

Новогодние праздники для большинства людей – это ожидание хороших событий, празднований и приятных неожиданностей. Первыми приятными сюрпризами становятся новогодние подарки.

Вариантов множество: украшения, домашние предметы и т.д. В ряд становится и бытовая техника, отмечают представители компании Вeko. Ведь мир каждый год становится более технологичным, потому дарить бытовую технику под новогоднюю елку становится своеобразным трендом.

Среди украинцев заметна тенденция к улучшению своего жилья и модернизации его современной бытовой техники по мировым образцам. В Beko в течение многих лет перед Новым годом мы наблюдаем тенденцию роста продаж бытовой техники, поскольку она становится одним из достаточно универсальных подарков, которыми можно обрадовать близких, друзей и родных.

В поисках новогодних подарков украинцы делятся впечатлениями.

– Сейчас в магазинах такое разнообразие вещей на подарки, но хочется выбрать что-то, что будет тебе не только эмоциональным, но и пригодится в быту. В этом году мы выбираем для себя стиральную машину.

И какие подарки не выбирали бы к новогоднему празднику, пожалуй, главное, чтобы подаренные были с любовью. Именно она согревает сердца и дарит радость жизни, уверены в компании.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Не откупайтесь дорогими подарками – Епифаний родителям ко Дню святого Николая
Не откупайтесь дорогими подарками – Епифаний родителям ко Дню святого Николая
Эмоции зашкаливают: SWEET.TV подарили украинцу автомобиль
Эмоции зашкаливают: SWEET.TV подарили украинцу автомобиль
Зимний уют. В Киеве открылась выставка Тараса Трындыка
Зимний уют. В Киеве открылась выставка Тараса Трындыка
Кто и как продвигает этическое и ответственное ведение бизнеса в Украине
Кто и как продвигает этическое и ответственное ведение бизнеса в Украине
Каких элементов не хватает человеку: health-tech платформа мониторинга самочувствия в Украине
Каких элементов не хватает человеку: health-tech платформа мониторинга самочувствия в Украине
Что происходит с ребенком, когда он перестает верить в Деда Мороза
Что происходит с ребенком, когда он перестает верить в Деда Мороза
Компания Интергал-Буд стала обладателем главной строительной премии Украины — IBUILD
Компания Интергал-Буд стала обладателем главной строительной премии Украины — IBUILD
Легенда украинской музыки: национальные хиты Назария Яремчука
Легенда украинской музыки: национальные хиты Назария Яремчука
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка