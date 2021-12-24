И эмоции, и практичность. Что украинцы выбирают для подарков

Новогодние праздники для большинства людей – это ожидание хороших событий, празднований и приятных неожиданностей. Первыми приятными сюрпризами становятся новогодние подарки.

Вариантов множество: украшения, домашние предметы и т.д. В ряд становится и бытовая техника, отмечают представители компании Вeko. Ведь мир каждый год становится более технологичным, потому дарить бытовую технику под новогоднюю елку становится своеобразным трендом.

Среди украинцев заметна тенденция к улучшению своего жилья и модернизации его современной бытовой техники по мировым образцам. В Beko в течение многих лет перед Новым годом мы наблюдаем тенденцию роста продаж бытовой техники, поскольку она становится одним из достаточно универсальных подарков, которыми можно обрадовать близких, друзей и родных.

В поисках новогодних подарков украинцы делятся впечатлениями.

– Сейчас в магазинах такое разнообразие вещей на подарки, но хочется выбрать что-то, что будет тебе не только эмоциональным, но и пригодится в быту. В этом году мы выбираем для себя стиральную машину.

И какие подарки не выбирали бы к новогоднему празднику, пожалуй, главное, чтобы подаренные были с любовью. Именно она согревает сердца и дарит радость жизни, уверены в компании.

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