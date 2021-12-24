І емоції, і практичність. Що українці обирають для подарунків

Новорічні свята для більшості людей – це очікування гарних подій, святкувань та приємних несподіванок. Першими приємними сюрпризами стають новорічні подарунки.

Варіантів безліч: прикраси, домашні предмети тощо. У ряд стає і побутова техніка, зазначають представники компанії Вeko. Адже світ кожного року стає більш технологічним, тому дарувати побутову техніку під новорічну ялинку стає своєрідним трендом.

Серед українців помітна тенденція до покращення свого житла та модернізації його сучасною побутовою технікою за світовими зразками. У Beko протягом багатьох років перед Новим роком ми спостерігаємо тенденцію зростання продажів побутової техніки, оскільки вона стає одним з досить універсальних подарунків, якими можна порадувати близьких, друзів і рідних.

У пошуках новорічних подарунків українці діляться враженнями.

– Зараз в магазинах таке різноманіття речей на подарунки, але хочеться обрати щось, що буде тобі не лише емоційним, а і знадобиться в побуті. Цього року ми обираємо для себе пральну машину.

І які б подарунки не обирали до новорічного свята, мабуть, головне, щоб подаровані були з любов’ю. Саме вона зігріває серця і дарує радість життя, впевнені у компанії.

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