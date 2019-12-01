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ІДІЛ взяла відповідальність за теракт на мосту в Лондоні

Терористичне угруповання Ісламська держава взяло на себе відповідальність за теракт у Лондоні, що стався в п’ятницю.

Тоді чоловік атакував перехожих на Лондонському мосту. Постраждали п’ятеро людей. Двоє померли в лікарні.

Поліції вдалося встановити особу нападника. 28-річний екстреміст уже скоював теракти, 2012 року був засуджений.

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Торік його випустили з в’язниці. Він носив електронний датчик, тож правоохоронці стежили за ним. Тепер з’ясовують, чи мав нападник спільників.

Як повідомлялося, Хан завдав ножових поранень п’ятьом перехожим на Лондонському мосту у Великій Британії. Двоє померли на місці. Злочинця застрелили поліцейські.

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