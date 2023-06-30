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Игнорирование не поможет: Нафтогаз знает, как заставить РФ отплатить за убытки в Крыму

Нафтогаз України стал на шаг ближе к взысканию из страны-агрессорки 5 миллиардов долларов компенсации за ущерб, нанесенный захватом активов национальной компании в Крыму 9 лет назад.

Группа Нафтогаз подала ходатайство в Окружной суд США о подтверждении решения Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

Напомним, 12 апреля этого года трибунал обязал Россию заплатить 5 миллиардов долларов компенсации. Россияне такое решение суда прогнозируемо игнорируют. Однако их могут заставить уплатить. Согласно Нью-Йоркской конвенции, украинская компания имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где есть активы российской федерации.

Крым, НАК Нафтогаз, Факти ICTV
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