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Ігнорування не допоможе: Нафтогаз знає, як змусити РФ відплатити за збитки в Криму

Нафтогаз України став на крок ближчим до стягнення з країни-агресорки 5 мільярдів доларів компенсації за збитки, завдані захопленням активів національної компанії в Криму 9 років тому.

Група Нафтогаз подала клопотання до Окружного суду США про підтвердження рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі.

Нагадаємо, 12 квітня цього року трибунал зобов’язав Росію сплатити 5 мільярдів доларів компенсації. Росіяни таке рішення суду прогнозовано ігнорують. Проте їх можуть змусити сплатити. Відповідно до Нью-Йоркської конвенції, українська компанія має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де є активи російської федерації.

Крим, НАК Нафтогаз, Факти ICTV
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