Инициатива Зеленского вызвала дискуссии: что не так с множественным гражданством

Президент Владимир Зеленский хочет разрешить украинцам иметь два и более гражданства. Соответствующий законопроект он уже подал в Верховную раду, что вызвало бурные дискуссии.

Так, специалисты подчеркивают, что инициатива противоречит четвертой статье Конституции.

Хотя в документе попытались выйти из ситуации, изменив толкование одного слова.

Какие изменения предлагает президент?

Основное – разрешить украинцам одновременно иметь гражданство других государств.

– Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми украинского происхождения, а украинского гражданства, – утверждает Зеленский.

Тем не менее, в четвертой статье Конституции черным по белому пишут, что в Украине существует единое гражданство. И в 1996 году в это утверждение вкладывали именно то, что у украинца может быть только один украинский паспорт, вспоминает председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

Однако слово “единое” в законопроектах приобрело новое значение.

– Авторы этих законопроектов дали такое объяснение, мол, фраза о едином гражданстве – это значит, что в Украине нет гражданства административно-территориальных единиц. То есть, гражданства Львовской области, Харьковской области, например… это абсолютная подмена понятия, – считает эксперт.

По его мнению, подобные инициативы противоречат Конституции.

Противоположным образом оценивает такую ​​идею адвокат-международница Ольга Поединок: она уверена, что президентские законопроекты стране на пользу, ведь удовлетворят потребности сразу двух групп населения.

– С одной стороны, расширяется возможность законного сохранения иностранного гражданства теми, кто приобретает украинское. И с другой стороны, сохранение украинского гражданства теми, кто приобретает иностранное гражданство, – сказала юрист-международник.

Нововведение будет доступно не всем

Часть стран, согласно инициативе президента, внесут в перечень “миграционного риска для Украины”.

В настоящее время среди таких – Конго, Ливия, Ирак, Россия и другие. Предполагается, что гражданам “государственных рисков” обязательно придется прекратить иностранное гражданство, если они захотят получить украинский паспорт.

– Граждане Украины, имеющие гражданство России. Может быть ограничен этот случай путем того, что предусмотрены в законе фильтры, которые не разрешают наличие множественного гражданства, если это гражданство является гражданством страны-агрессора, – пояснил эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко.

Сложности с Крымом и ОРДЛО

Как это правило будет работать с украинцами, которые находятся на временно оккупированных территориях и получили российский паспорт – пока неизвестно. Также важный момент президентских законопроектов – запрет для лиц с множественным гражданством участвовать в государственном управлении.

То есть, если у вас два паспорта, то ни госслужащим, ни директором детсада вы стать не сможете.

– В случае бипатридов всегда есть сомнения. Не будет ли этот человек одинаково верен Украине, как и другому государству? Именно поэтому таким образом президент предлагает балансировать, – сказала адвокат Ольга Поединок.

Новые законопроекты зарегистрированы только в первой редакции, так что вопросов к ним – и у сторонников, и у противников – немало.

Предстоит рассмотрение профильных и непрофильных комитетов, а также два чтения в Верховной Раде.

Процесс внесения правок и голосования может растянуться на месяцы, а то и на годы.

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