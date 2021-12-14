Ініціатива Зеленського викликала дискусії: що не так з множинним громадянством

Президент Володимир Зеленський хоче дозволити українцям мати два і більше громадянств. Відповідний законопроєкт він вже подав до Верховної Ради, що викликало бурхливі дискусії.

Так, фахівці наголошують, що ініціатива суперчить четвертій статті Конституції.

Хоча у документі спробували вийти із ситуації, змінивши тлумачення одного слова.

Які зміни пропонує президент?

Основне – дозволити українцям одночасно мати громадянство інших держав.

– Вперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми українського походження, а українського громадянства, – стверджує Зеленський.

Проте у четвертій статті Конституції чорним по білому пишуть, що в Україні існує єдине громадянство. І 1996 року в це твердження вкладали саме те, що українець може мати лише один украЇнський паспорт, згадує голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.

Однак, слово “єдине” в законопроектах набуло нового значення.

– Автори цих законопроектів дали таке пояснення, мовляв, фраза про єдине громадянство – це означає, що в Україні немає громадянства адміністративно територіальних одиниць. Тобто громадянства Львівської області, Харківської області, наприклад… це абсолютна підміна поняття, – вважає експерт.

На його думку, такі ініціативи суперечать Конституції.

Протилежним чином оцінює таку ідею адвокатка-міжнародниця Ольга Поєдинок: вона певна, що президентські законопроекти країні на користь, адже задовольнять потреби одразу двох груп населення.

– З одного боку, розширюється можливість законного збереження інозменого громадянства тими, хто набувають українського. І з іншого боку, збереження українського громадянства тими, хто набуває інозменого громадянства, – сказала юристка-міжнародниця.

Нововведення буде доступне не всім

Частину країн згідно ініціативи президента внесуть до переліку “міграційного ризику для України”.

Нині серед таких – Конго, Лівія, Ірак, Росія та інші. Передбачається, що громадянам “держав ризику” обов’язково доведеться припинити іноземне громадянство, якщо вони захочуть отримати український паспорт.

– Громадяни України, які мають громадянство Росії. Може бути обмежено цей випадок шляхом того, що передбачено в законі фільтри, які не дозволяють наявність множинного громадянства, якщо це громадянство є громадянством країни-агресора, – пояснив експерт з конституційного права Богдан Бондаренко.

Складнощі з Кримом та ОРДЛО

Як це правило працюватиме з українцями, які перебувають на тимчасово окупованих територіях та отримали російський паспорт – поки невідомо. Також важливий момент президентських законопроектів – заборона для осіб з множинним громадянством брати участь у державному управлінні.

Тобто якщо у вас два паспорти, то ні держслужбовцем, ні директором дитсадка ви стати не зможете.

– У випадку біпатридів завжди є сумніви. Чи не буде ця людина однаково вірною Україні, як і іншій державі? Саме тому в такий спосіб президент пропонує балансувати, – сказала адвокатка Ольга Поєдинок.

Нові законопроекти зареєстровані лише в першій редакції, тож питань до них – і в прихильників, і в противників – чимало.

Попереду розгляд профільних і непрофільних комітетів, а також два читання у Верховній Раді.

Процес внесення правок і голосування може розтягнутися на місяці, а то й роки.

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