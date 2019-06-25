Инспекторы-невидимки: следят ли за героями парковки в столице

Ситуация с пробками в столице и в дальнейшем будет оставаться сложной. Парковщики, которые должны были немного почистить трафик на улицах города так и не появились.

Они работали в тестовом режиме еще с зимы и от более месяца назад лично мэр уверял – инспекторы выйдут патрулировать уже в июне, но их то мало, то вообще нет.

Инспекторов можно иногда увидеть только на фото в соцсетях. Между тем, Киев постепенно превращается в сплошной паркинг.

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Мэр столицы обещал, что инспекторы выйдут на работу уже в июне. Но пока инспекторов нет, а патрульных не хватает, и в центре Киева водители-нарушители на каждом шагу.

На вопрос, почему нарушают правила большинство водителей реагирует неадекватно. На злостных нарушителей вызываем полицию. Штраф выписывают – за утро наказали семерых водителей. Один автомобиль даже эвакуировали. Однако их мало, поэтому очень ждут инспекторов по парковке.

Водители покидали машины вдоль двух полос движения транспорта, такая картина неподалеку бизнес центра и ни одного патрульного или инспектора здесь тоже не видно.

Водители оправдываются – стоят, потому что негде. И это при том, что рядом, в торговом центре, большая парковка. А туда не едут, потому что деньги надо платить.

Более добросовестные водители уверяют – с радостью бы ставили машины на официальных парковках и платили бы в паркоматах, но они почти везде поломаны.

А пока – парковок нету, паркоматов тоже, обещанные инспекторы лишь иногда появляются на фото в соцсетях. Киев уверенно приближается к транспортному коллапсу.

Напомним, инспекторы по парковке в Днепре за несколько месяцев составили тысячи админпротоколов и эвакуировали более 300 неправильно припаркованных авто.

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