Інспектори-невидимки: чи слідкують за героями паркування у столиці

Ситуація з заторами у столиці і надалі залишатиметься складною. Паркувальники, які мали трохи почистити трафік, на вулицях міста так і не з’явилися.

Вони працювали у тестовому режимі ще з зими і от понад місяць тому особисто мер запевняв – інспектори вийдуть патрулювати вже у червні, але їх чи то мало, чи то взагалі немає.

Інспекторів можна інколи побачити лише на фото у соцмережах. Між тим, Київ поступово перетворюється на суцільний паркінг.

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Мер столиці обіцяв, що інспектори вийдуть на роботу вже у червні. Але поки інспекторів нема, а патрульних не вистачає, і в центрі Києва водії-порушники на кожному кроці.

На запитання чому порушують правила більшість водіїв реагує неадекватно. На злісних порушників викликаємо поліцію. Штраф виписують – за ранок покарали сімох водіїв. Один автомобіль навіть евакуювали. Проте їх мало, тому дуже чекають на інспекторів з паркування.

Водії покидали машини вздовж двох смуг руху транспорту, така картина неподалік бізнес центру і жодного патрульного чи інспектора тут теж не видно.

Водії виправдовуються – стоять, бо нема де. І це при тому, що поруч, у торгівельному центрі, чимала парковка. Та туди не їдуть, бо гроші треба платити.

Більш сумлінні водії запевняють – з радістю б ставили машини на офіційних парковках і платили б у паркоматах, та вони майже всюди поламані.

А поки – парковок нема, паркоматів теж, обіцяні інспектори лише іноді з’являються на фото у соцмережах. Київ впевнено наближається до транспортного колапсу.

Нагадаємо, інспектори з паркування у Дніпрі за кілька місяців склали тисячі адмінпротоколів та евакуювали понад 300 неправильно припаркованих авто.

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