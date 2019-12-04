История успеха Adidas. Как ссора двух братьев породила два популярных бренда

Adidas и Puma – чуть ли не самые известные бренды и главные конкуренты в спортивной индустрии. Хотя принадлежат двум родным братьям. Те так же конкурируют между собой. Когда они поссорились, да так, что не общались всю жизнь.

В маленьком городке Германии жила семья Дасслер.

После Первой мировой войны их дела шли очень плохо, работы не было, поэтому они решили зарабатывать пошивом тапочек. В начале, помимо прочего шили обувь для гимнастических упражнений. Два родных брата Ади и Руди вместе с отцом кроили, а мать шила. Продукция пользовалась спросом. Поэтому, в 1924 году семья создала свою компанию – Обувная фабрика братьев Дасслер. Старший сын Ади был заядлым футбольным фанатом. Он решил дать волю фантазии и создал обувь для футболистов. В подошву которой, впервые встроил шипы. Вышли – футбольные бутсы.

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Бутсы произвели фурор. В них было удобно бегать и брать призовые места на Олимпиадах. Дассле стали считать неофициальным стандартом спортивной обуви. Пока не началась Вторая мировая война.

Правительство Германии обязало фабрику шить сапоги для армии. Один из братьев попал в плен, другой не сделал ничего, чтобы его освободить. После войны двое родных братьев больше не говорить – они решили разделить компанию. Так появились компания Адольфа Даслера – сокращенно Adidas и Puma.

Ади сразу направил все силы на развитие теперь уже собственной компании. Он выпускает бутсы с резиновыми шипами, а также зимнюю обувь для футболистов. Дасслер ставил коммерческий успех на второе место – на первом всегда была его неуемная любовь к спорту. Результаты не заставили себя долго ждать, и Adidas с каждым годом начал наращивать темпы продаж. Сейчас фирма Adidas – акционерное общество со штаб-квартирой в Германии. В 2014 году бренд оценили в почти $ 6 млрд. Компания на втором месте в мире по производству спортивной одежды и обуви и уступает только американской Nike.

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