Історія успіху Adidas. Як сварка двох братів породила два популярні бренди

Adidas та Puma – чи не найвідоміші бренди та головні конкуренти в спортивній індустрії. Хоча належать двом рідним братам. Ті так само конкурують між собою. Колись вони посварилися, та так, що не спілкувалися все життя.

У маленькому містечку Німеччини жила сім’я Дасслер.

Після Першої світової війни їхні справи йшли дуже погано, роботи не було, тож вони вирішили заробляти пошиттям капців. На початках, окрім іншого шили взуття для гімнастичних вправ. Два рідні брати Аді та Руді разом з батьком кроїли, а мати шила. Продукція користувалася попитом. Тож, 1924 року родина створила свою компанію – Взуттєва фабрика братів Дасслер. Старший син Аді був завзятим футбольним фанатом. Він вирішив дати волю фантазії і створив взуття для футболістів. У підошву якого вперше вбудував шипи. Вийшли – футбольні бутси.

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Бутси викликали фурор. У них було зручно бігати і брати призові місця на Олімпіадах. Дассле почали вважати неофіційним стандартом спортивного взуття. Допоки не розпочалась Друга світова війна.

Уряд Німеччини зобов’язав фабрику шити чоботи для армії. Один з братів потрапив у полон, інший не зробив нічого, аби його звільнити. Після війни двоє рідних братів більше не говоритимуть – вони вирішили розділити компанію. Так з’явилися компанія Адольфа Даслера – скорочено Adidas та Puma.

Аді відразу направив усі сили на розвиток тепер уже власної компанії. Він випускає бутси з гумовими шипами, а також зимове взуття для футболістів. Дасслер ставив комерційний успіх на друге місце – на першому завжди була його невгамовна любов до спорту. Результати не змусили себе довго чекати, і Adidas з кожним роком почав нарощувати темпи продажів. Нині фірма Adidas – акціонерне товариство зі штаб-квартирою в Німеччині. У 2014 році бренд оцінили у майже $6 млрд. Компанія на другому місці в світі з виробництва спортивного одягу і взуття та поступається лише американській Nike.

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