Ивано-Франковск к выборам не готов: больные на Covid-19 могут остаться без голосования

Ивано-Франковск, как и многие города, поселки и городки в Украине, выборы будут проводить в красной зоне. Требования к организации безопасного процесса волеизъявления большие, способов их реализации — мало.

Из госбюджета на эпидзащиту во время выборов не выделили ни копейки — только обещают.

Еще одна проблема — голосования на дому. Спецкостюмов нет. Специальных ящиков и людей — тоже. Поэтому прийти к каждому больному на Covid-19 — не смогут. А больных и контактных в Украине — более полутора миллионов.

Правительство перевело организацию эпидбезопасности выборов на местные власти. Но за полгода борьбы с пандемией бюджеты опустошены. В Ивано-Франковске на закупку средств защиты и дезинфекторов могут выделить только 150 тыс. грн. Признают — это мизер.

В правительстве уверяют — деньги на проведение безопасного избирательного процесса выделили. Но пока их никто не видел. Эпидемиологи уже пророчат после выборов скачок новых заражений.

Начиная с понедельника, 19 октября, ограничения красной зоны карантина начнут действовать для почти семидесяти населенных пунктов.

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