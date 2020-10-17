Івано-Франківськ до виборів не готовий: хворі на Covid-19 можуть залишитися поза голосуванням

Івано-Франківськ, як і чимало міст, селищ і містечок в Україні, вибори проводитиме у червоній зоні. Вимоги до організації безпечного процесу волевиявлення великі, способів їх реалізації – мало.

З держбюджету на епідзахист під час виборів не виділили жодної копійки – лише обіцяють.

Ще одна проблема – голосування вдома. Спецкостюмів немає. Спеціальних скриньок і людей – теж. Тож прийти до кожного хворого на Covid-19 – не зможуть. А недужих і контактних в Україні – понад півтора мільйона.

Уряд переклав організацію епідбезпеки виборів на місцеву владу. Та за півроку боротьби з пандемією бюджети спустошені. В Івано-Франківську на закупівлю засобів захисту та дезінфекторів можуть виділити лише 150 тис. грн. Визнають – це мізер.

В уряді запевняють – гроші на проведення безпечного виборчого процесу виділили. Але їх поки ніхто не бачив. Епідеміологи вже пророкують після виборів стрибок нових інфікувань.

Починаючи з понеділка, 19 жовтня, обмеження червоної зони карантину почнуть діяти для майже сімдесяти населених пунктів.

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