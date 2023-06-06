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Христина Гавриш, Журналістка Факти ICTV

Із замурованими виходами: що побачила перевірка укриттів у Києві

Майже половина – зачинені або непридатні до використання. Такі попередні результати перевірки укриттів у Києві. Дані оприлюднило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Ревізія київськими укриттями триває вже кілька днів після того, як 1 червня в одному із районів столиці загинули дві жінки та дитина біля зачиненого сховища. Обстежують укриття ДСНС, поліція і навіть особисто міський голова.

Більшість бомбосховищ завалене сміттям та лахміттям, знаходитись там справді неможливо, бо тхне. В одному з районів Києва працівники ДСНС знаходять аварійний вихід, проте він замурований. Та загалом кажуть, укриття годиться для того, щоб перечекати небезпеку, якщо його бодай відчистити.

2 дні укриттями столиці ходить і мер Києва Віталій Кличко. Разом з ним Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Його президент назначив відповідальним за ревізію сховищ у Києві.
Міський голова твердить, за останні два роки на укриття Київ виділив мільярд 200 тисяч гривень. Їх розділили між районними адміністраціями, тож саме з них передусім спитають.

Відповідальність за укриття несе і безпосередньо балансоутримувач. Фірма, яка повісила замок на двері до укриття чи ОСББ, яке тримає його у захаращеному стані. Нині їм лише штраф у 1,5 тисячі гривень, та Верховна Рада розглядає посилення відповідальності, аж до кримінальної. На перевірку усіх укриттів є ще тиждень. Урядники Києва просять людей допомагати: фотографувати зачинені чи непридатні сховища і відправляти через додаток Київ цифровий. Після оприлюднення остаточних результатів винних обіцяють покарати та нарешті, на 10-й рік війни, навести лад з укриттями.

Київ, укриття, Факти ICTV
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