Кабмин выделил 46 млн грн на погашение долгов перед врачами

Правительство выделило 46 млн грн для погашения долгов по зарплате перед врачами. Такое решение накануне вечером приняли на внеочередном заседании Кабмина.

По словам премьера Гончарука – это вынужденная акция помощи местной власти, которая неэффективно распределяет местные бюджеты.

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Теперь, чтобы эти деньги поступили на места – соответствующее решение еще должен принять профильный комитет Верховной Рады.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук назвал фейком информацию СМИ о том, что правительство якобы заблокировало до конца года так называемые незащищенные расходы.

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