Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Кабмин выделил 46 млн грн на погашение долгов перед врачами

Правительство выделило 46 млн грн для погашения долгов по зарплате перед врачами. Такое решение накануне вечером приняли на внеочередном заседании Кабмина.

По словам премьера Гончарука – это вынужденная акция помощи местной власти, которая неэффективно распределяет местные бюджеты.

Читайте: Рада, Кабмин и президент: довольны ли украинцы властью

Теперь, чтобы эти деньги поступили на места – соответствующее решение еще должен принять профильный комитет Верховной Рады.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук назвал фейком информацию СМИ о том, что правительство якобы заблокировало до конца года так называемые незащищенные расходы.

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Кабмин выделил 46 млн грн на ликвидацию задолженности перед врачами
Никогда такого не было, и вот опять – реакция сети на закрытие игровых залов
Запрет игровых заведений: Кабмин опубликовал распоряжение (ДОКУМЕНТ)
Выплате больничных быть: Кабмин утвердил начисления
Люди – в безопасности. Правительство профинансирует все защищенные расходы – Гончарук
Рада, Кабмин и президент: довольны ли украинцы властью
Гончарук поручил Маркаровой заблокировать выплату ряда расходов – СМИ
Электронные ученические и студенческие билеты введут в 2020-2021

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка