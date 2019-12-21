Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Кабмін виділив 46 млн грн на погашення боргів перед лікарями

Уряд виділив 46 млн грн для погашення зарплатних боргів перед лікарями. Таке рішення напередодні ввечері ухвалили на позачерговому засіданні Кабміну.

За словами прем’єра Гончарука – це вимушена акція допомоги місцевій владі, яка неефективно розподіляє місцеві бюджети.

Читайте: Рада, Кабмін і президент: чи задоволені українці владою

Тепер, аби ці гроші надійшли на місця – відповідне рішення ще має ухвалити профільний комітет Верховної Ради.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук назвав фейком інформацію ЗМІ про те, що уряд нібито заблокував до кінця року так звані незахищені видатки.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Уряд виділив 46 млн грн на ліквідацію заборгованості перед лікарями
Ніколи такого не було, і ось знову – реакція мережі на закриття гральних залів
Заборона гральних закладів: Кабмін опублікував розпорядження (ДОКУМЕНТ)
Виплаті лікарняних бути: Кабмін затвердив нарахування
Люди – в безпеці. Уряд профінансує усі захищені видатки – Гончарук
Рада, Кабмін і президент: чи задоволені українці владою
Гончарук доручив Маркаровій заблокувати виплату низки витрат – ЗМІ
Електронні учнівські та студентські квитки запровадять у 2020-2021

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка