Кабмін виділив 46 млн грн на погашення боргів перед лікарями

Уряд виділив 46 млн грн для погашення зарплатних боргів перед лікарями. Таке рішення напередодні ввечері ухвалили на позачерговому засіданні Кабміну.

За словами прем’єра Гончарука – це вимушена акція допомоги місцевій владі, яка неефективно розподіляє місцеві бюджети.

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Тепер, аби ці гроші надійшли на місця – відповідне рішення ще має ухвалити профільний комітет Верховної Ради.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук назвав фейком інформацію ЗМІ про те, що уряд нібито заблокував до кінця року так звані незахищені видатки.

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