Карты есть у обеих сторон: сможет ли Трамп повлиять на Си Цзиньпина в вопросе войны в Украине

Уже завтра президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНР Си Цзиньпином. И это впервые за шесть лет. На повестке дня стоит урегулирование торговой войны между Китаем и Соединенными Штатами, судьба Тайваня и возможное влияние Китая на Россию в вопросе войны против Украины. Чего ожидать от этого события — эксклюзивно рассказал политолог Петр Олещук.

Какие стартовые позиции КНР и США

Карты есть у обоих сторон, отметил эксперт. И в случае Трампа, это его легендарные тарифы, которые он постоянно применяет, в том числе и как угрозу. Со стороны Китая, это, бесспорно — редкоземельные металлы, которые в значительной степени в современном мире контролируются Китаем.

— И последние экспортные правила, которые внедряются Китаем, существенно могут повлиять на американскую промышленность, в частности, военно-промышленный комплекс. Поэтому можно сказать, что стороны хорошо подготовились в плане набора карт у каждого. И это будет достаточно непростая игра, потому что, очевидно, в современном мире соответствующие аргументы есть у обоих ведущих мировых игроков, — говорит политолог.

Но, с другой стороны, отмечает Петр Олещук, прагматизм, рациональные интересы национальных экономик также являются определенным фактором, который должны учитывать все.

И, по мнению политолога, сейчас действительно есть возможность для определенной перезагрузки отношений между Китаем и США.

— Опять же, обсуждаются гипотетически рамочные соглашения, которые могут быть заключены. Поэтому, бесспорно, возможности есть, они более чем реальны. Другое дело, какой перечень вопросов в этой ситуации будет обсуждаться, и насколько это все повлияет непосредственно на тот вопрос, который больше всего волнует украинцев, это вопрос российской агрессии против Украины и ее прекращения, в частности, с учетом того колоссального влияния, которое имеет Китай на современную Россию, — отмечает политолог.

И сейчас официально обсуждается, что Трамп будет поднимать этот вопрос, особенно в контексте новых санкций, которые были наложены администрацией Трампа на ведущие российские нефтяные компании. А это уже определенным образом отразилось, в частности, и на китайской экономике, прежде всего в контексте покупки российской нефти.

Однако, по мнению политолога, будет ли здесь достигнут какой-то прогресс или нет — это вопрос спорный.

Как встреча Трампа и Цзиньпина может повлиять на войну в Украине

Как отмечает Петр Олещук, Китай занимал достаточно специфическую позицию с начала полномасштабной войны России против Украины — формально нейтральную, но в то же время поддерживая РФ. И без КНР Кремлю достаточно трудно было бы продолжать агрессию так долго.

— И, соответственно, влияние Китая на Россию только росло за это время и достигло, пожалуй, невиданного ранее значения. То есть, теоретически Китай при желании мог бы существенно повлиять на Россию, чтобы та задумалась над режимом прекращения огня. Но хочет ли это делать Китай, это уже другой вопрос, — добавляет политолог.

По мнению эксперта, чтобы стимулировать влияние Китая на РФ в вопросах войны в Украине, Трамп применит комплекс соответствующих предложений, которые будут включать и тарифы, и санкции.

— Кроме того, появилась информация из мировых СМИ, что на следующей неделе Трамп планирует организовать встречу в Вашингтоне с рядом лидеров государств Средней Азии, бывших советских республик, включая Туркменистан и Таджикистан.

Короче говоря, он якобы приглашает пятерых лидеров в Вашингтон, чтобы заключить соглашение, которое вывело бы отношения между Соединенными Штатами и этими государствами на новый уровень, а в обмен на это они, эти государства, должны создать препятствия для соответствующего так называемого параллельного импорта, который используют россияне с целью покупки всех необходимых им комплектующих, в частности комплектующих для оружия, — говорит политолог.

То есть, очевидно, что это тоже определенный маневр Трампа, который затрагивает непосредственно Китай, поскольку КНР в этом регионе тоже имеет и интересы, и влияние. Таким образом, дипломатия эта может быть достаточно сложной, и, пожалуй, далеко не все потенциальные аргументы, которые в этой ситуации Трамп может предъявить, они для публичного обсуждения.

В то же время вопрос останется достаточно сложным, потому что Китай имеет вполне конкретные интересы — сохранение влияния на Россию, режима Путина и прочее. А это, по мнению политолога, не сколько делает невозможными потенциальные договоренности, но существенно их усложняет.

Почему КНР должна быть заинтересована в завершении войны РФ против Украины

Здесь, считает политолог, нужно двигаться от обратного — почему Китай пока не был заинтересован в этом? Потому что война России против Украины по большому счету отвечала многим интересам Китая, повышая за счет зависимости России от КНР геополитическую мощь самого Китая.

— То есть здесь сразу возникает вопрос, а что могло бы стать контраргументом ко всей этой логике. Здесь, я думаю, что можно, конечно, апеллировать к экономическим интересам, к интересам, связанным с гипотетическими санкциями. В конце концов, возможно, будут апеллировать и к тому, что сам режим Путина уже дошел определенного предела, когда дальнейшее вовлечение в войну может не усиливать его, а ослаблять, — добавляет Петр Олещук.

По мнению эксперта, Китай все же заинтересован в сохранении режима Путина, и у КНР реально достаточно серьезные интересы в войне России против Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.