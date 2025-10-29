Карти є в обох сторін: чи зможе Трамп вплинути на Цзіньпіна щодо війни в Україні

Вже завтра президент США Дональд Трамп зустрінеться із лідером КНР Сі Цзіньпіном. І це вперше за шість років. На порядку денному врегулювання торговельної війни між Китаєм та Сполученими Штатами, доля Тайваню і можливий вплив Китаю на Росію у питанні війни проти України. Чого очікувати від цієї події – ексклюзивно розповів політолог Петро Олещук.

Які стартові позиції КНР та США

Карти є в обох сторін, зазначив експерт. І у випадку Трампа, це його легендарні тарифи, які він постійно застосовує, зокрема і як погрозу. З боку Китаю, це, безперечно – рідкісноземельні метали, які значною мірою у сучасному світі Китаю контролюються.

– І останні експортні правила, які впроваджуються Китаєм, суттєво можуть плинути на американську промисловість, зокрема, військово-промисловий комплекс. Тому, можна сказати, що сторони добряче підготувалися в плані набор карт у кожного. І це буде така достатньо непроста гра, тому що, очевидно, у сучасному світі відповідні аргументи є у обох провідних світових гравців, – каже політолог.

Але, з іншого боку, зауважує Петро Олещук, прагматизм, раціональні інтереси національних економік також є певним фактором, який повинні враховувати усі.

І, на думку, політолога, наразі дійсно є можливість для певного перезавантаження відносин між Китаєм та США.

– Знову ж таки, обговорюються гіпотетично рамково угоди, яка може бути вкладена з цього приводу. Тому, безперечно, можливості є, вони більш, ніж реальні. Інша річ, який перелік питань цієї ситуації буде обговорюватися, і наскільки це все вплине безпосередньо на те питання, яке найбільше хвилює українців, це питання російської агресії проти України та її припинення, зокрема, із урахуванням того колосального впливу, який має Китай на сучасну Росію, – зауважує політолог.

І наразі офіційно обговорюється, що Трамп буде порушувати це питання, особливо у контексті нових санкцій, які були накладені адміністрацією Трампа на російські провідні нафтові компанії. А це вже певним чином позначилося, зокрема, і на китайській економіці,і перш за все у контексті купівлі російської нафти.

Проте, на думку політолога, чи буде тут досягнути якийсь прогрес чи ні – це питання спірне.

Як зустріч Трампа та Цзіньпіна може вплинути на війну в Україні

Як зауважує Петро Олещук, Китай займав достатньо специфічну позицію від початку повномасштабної війни Росії проти України – формально нейтральну, але водночас підтримуючи РФ. І без КНР Кремлю достатньо важко було б продовжувати агресію настільки довго.

– І, відповідно, вплив Китаю на Росію лише зростав за цей час і досяг мабуть зараз небаченого раніше значення. Тобто, теоретично Китай за бажання міг би суттєво вплинути на Росію, аби та задумалася над режимом припинення вогню. Але чи хоче це робити Китай, це вже інше питання, – додає політолог.

На думку експерта, аби простимулювати вплив Китаю на РФ у питаннях війни в Україні Трамп застосує комплекс відповідних пропозицій, які включатимуть і тарифи, і санкції.

– Крім того, з’явилася інформація зі світових ЗМІ, що наступного тижня Трамп планує організувати зустріч у Вашингтоні із низкою лідерів держав Середньої Азії, колишніх радянських республік, включно із Туркменістаном та Таджикистаном.

Коротше кажучи, п’ять лідерів він нібито запрошує до Вашингтону, аби там укласти угоду, яка б забезпечила виведення відносин між Сполученими Штатами і цими державами на новий рівень, а в обмін на це вони, ці держави, мають створити перешкоди для відповідного так званого паралельного імпорту, який використовують росіяни з метою купівлі усіх необхідних їм комплектуючих, зокрема комплектуючих для зброї, – говорить політолог.

Тобто, очевидно, що це теж певний маневр Трампа, який зачіпає безпосередньо Китай, оскільки КНР у цьому регіоні теж має і інтереси, і вплив. Таким чином, дипломатія ця може бути достатньо складною, і, мабуть, далеко не всі потенційні аргументи, які в цій ситуації Трамп може перед’явити, вони для публічного обговорення. Водночас питання залишиться достатньо складним, тому що Китай має цілком конкретні інтереси – збереження впливу на Росію, режиму Путіна тощо. А це, на думку політологоа, не те, щоб унеможливлює потенційні домовленості з цього приводу, але суттєво їх ускладнює.

Чому КНР мала б бути зацікавлена у завершенні війни РФ проти України

Тут, вважає політолог, потрібно рухатися від зворотнього – чому він поки що не був зацікавлений у цьому? Тому що війна Росії проти України за великим рахунком відповідала багатьом інтересам Китаю, підвищуючи за рахунок залежності Росії від КНР, геополітичну могутність самого Китаю.

– Тобто тут одразу виникає запитання, а що би могло стати контраргументом до всієї цієї логіки. Тут, я думаю, що можна, звичайно, апелювати до економічних інтересів, до інтересів, пов’язаних з гіпотетичними санкціями. Зрештою, можливо, будуть апелювати і до того, що сам режим Путіна вже дойшов певної межі, коли подальша залученість у війну може не посилювати його, а послаблювати, – додає Петро Олещук.

На думку експерта, Китай все ж таки зацікавлений у збереженні режиму Путіна і у КНР реально достатньо серйозні інтереси у війні Росії проти України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.