Кофе в Украине: бренд Ambassador в обновленном формате в соответствии с современными тенденциями

Чашка кофе стала неотъемлемым атрибутом каждый день. И культура потребления стремительно развивается. Любители напитка все больше интересуются происхождением зерен, вкусовыми особенностями и т.д. Производители не стоят в стороне. В частности, компания Strauss Украина представила бренд Ambassador в обновленном формате в соответствии с современными тенденциями.

Детальное информирование потребителя – мировая тенденция. Это дополнительный признак ответственного отношения к собственному бренду и уважение потребителя.

Все украинцы становятся все более придирчивыми — подстраивают свой выбор под личный вкус и настроение. Поэтому внимательно относятся к информации.

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