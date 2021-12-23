Кава в Україні: бренд Ambassador в оновленому форматі відповідно до сучасних тенденцій

Горнятко кави стало невід’ємним атрибутом кожного дня. І культура споживання стрімко розвивається. Любителі напою дедалі більше цікавляться походженням зерен, смаковими особливостями тощо. Виробники не стоять осторонь. Зокрема, компанія Strauss Україна представила бренд Ambassador в оновленому форматі відповідно до сучасних тенденцій.

Детальне інформування споживача – світова тенденція. Це додаткова ознака відповідального ставлення до власного бренду і повага до споживача.

Чимдалі українці стають дедалі прискіпливішими – підлаштовують свій вибір під особистий смак та настрій. Тому уважно ставляться до потрібної інформації.

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