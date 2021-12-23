Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

Кава в Україні: бренд Ambassador в оновленому форматі відповідно до сучасних тенденцій

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Горнятко кави стало невід’ємним атрибутом кожного дня. І культура споживання стрімко розвивається. Любителі напою дедалі більше цікавляться походженням зерен, смаковими особливостями тощо. Виробники не стоять осторонь. Зокрема, компанія Strauss Україна представила бренд Ambassador в оновленому форматі відповідно до сучасних тенденцій.

Детальне інформування споживача – світова тенденція. Це додаткова ознака відповідального ставлення до власного бренду і повага до споживача.

Чимдалі українці стають дедалі прискіпливішими – підлаштовують свій  вибір під особистий смак та настрій. Тому уважно ставляться до потрібної інформації.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дарувати не цукерки, а увагу: проект Перша професія для дітей з інтернатів
Дарувати не цукерки, а увагу: проект Перша професія для дітей з інтернатів
Відкриття інноваційного IQ-офісу на Хмельниччині
Відкриття інноваційного IQ-офісу на Хмельниччині
Історія кавового бізнесу: справа, яка до душі і власнику, і клієнтам
Історія кавового бізнесу: справа, яка до душі і власнику, і клієнтам
У Києві відкрився один із найбільших ТРЦ у Європі
У Києві відкрився один із найбільших ТРЦ у Європі
Зростання цін на каву: причини, як обрати натуральну та чим вона корисна
Зростання цін на каву: причини, як обрати натуральну та чим вона корисна
У столичному картинг-центрі Жага швидкості визначають найкращих гонщиків
У столичному картинг-центрі Жага швидкості визначають найкращих гонщиків
Здорожчання кави у світі: скільки коштуватиме та яку не варто купувати
Здорожчання кави у світі: скільки коштуватиме та яку не варто купувати
У світі різко зросли ціни на каву через засуху в Бразилії
У світі різко зросли ціни на каву через засуху в Бразилії
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка