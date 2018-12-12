Сказочные герои и конкурсы: открытие сезона в Буковеле

Уже традиционно сезон горнолыжного отдыха в Буковеле начинается с фестиваля. И каждый год он становится более креативным и массовым: несколько Дедов Морозов, Снегурочек, добрых фей, медведей и даже пчел. А еще Санта Клаус, который пообещал остаться здесь на всю зиму.

На костюмированный съезд лыжники приезжали целыми компаниями и семьями, заранее продумывая сказочный образ.

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Традиционно костюмированный спуск завершился конкурсами и развлечениями. Поэтому организаторы уверены, что для посетителей это мероприятие стало веселым и зажигательным и оставит самые лучшие воспоминания.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, украинец покорил Буковель на суперкаре Ferrari.

Опубликовано Декабрь, 12 в 20:07



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