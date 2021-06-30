Управление лодкой из другого города и 4К-голограммы: три технологии будущего с 5g

В Барселоне продолжается Мобильный конгресс, на котором демонстрируют технологии будущего на основе мобильной связи следующего поколения 5G.

Это первое масштабное событие с начала пандемии. В этом году посетители на входе должны показать специальный QR-код. К нему привязана справка о вакцинации, или же отрицательный тест.

— Мы участвуем в выставке ежегодно уже более 7 лет. Это хорошая возможность продемонстрировать наши новые технологии, поддерживать взаимодействие с нашими клиентами, а также с правительством, — сказала Мария Луиза, представитель одного из мобильных операторов.

С помощью 5G разработали программу, с которой можно удаленно, из Барселоны например, управлять реальной лодкой, которая находится в порту Валенсии.

— Благодаря высокой пропускной способности, которую обеспечивает 5G, а также чрезвычайно низкой задержке мы можем на самом деле управлять этой лодкой с ощущением полного погружения, как-будто мы на борту, — отметил Мигель Анхель, разработчик программы.

Также на мобильном конгрессе продемонстрировали новую видеоигру с дополненной реальностью и новую систему видеосвязи, которая позволяет участникам создавать собственную 4K-голограмму.

Разработчики уверены, что ее станут широко использовать на виртуальных конференциях и встречах.

— Это голографическая платформа, на которой мы можем проектировать 3D изображения. Человек, с помощью этого приложения, в виртуальном общении будет реального размера. Это настоящая телеприсутствие в реальном времени, — заверил Роджер Белса, креативный менеджер Newtonlab Space.

Еще одна инновация от китайских разработчиков — так называемые дисплейные очки. Они подключаются к телефону и предоставляют возможность смотреть фильмы, играть в игры, или выполнять работу в любом месте.

— Это настоящий портативный кинотеатр где угодно. Очки подойдут пассажирам, которые путешествуют на длинные расстояния, или всем, кто хочет смотреть телевизор и фильмы на большом экране с любого места, даже если вы лежите в постели, — сказал Николь Скотт.

Организаторы мероприятия предполагают, что за четыре дня выставку посетят до 30 тыс человек. Кроме этого, мобильный конгресс можно посетить виртуально.

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