Управление лодкой из другого города и 4К-голограммы: три технологии будущего с 5g
В Барселоне продолжается Мобильный конгресс, на котором демонстрируют технологии будущего на основе мобильной связи следующего поколения 5G.
Это первое масштабное событие с начала пандемии. В этом году посетители на входе должны показать специальный QR-код. К нему привязана справка о вакцинации, или же отрицательный тест.
— Мы участвуем в выставке ежегодно уже более 7 лет. Это хорошая возможность продемонстрировать наши новые технологии, поддерживать взаимодействие с нашими клиентами, а также с правительством, — сказала Мария Луиза, представитель одного из мобильных операторов.
С помощью 5G разработали программу, с которой можно удаленно, из Барселоны например, управлять реальной лодкой, которая находится в порту Валенсии.
— Благодаря высокой пропускной способности, которую обеспечивает 5G, а также чрезвычайно низкой задержке мы можем на самом деле управлять этой лодкой с ощущением полного погружения, как-будто мы на борту, — отметил Мигель Анхель, разработчик программы.
Также на мобильном конгрессе продемонстрировали новую видеоигру с дополненной реальностью и новую систему видеосвязи, которая позволяет участникам создавать собственную 4K-голограмму.
Разработчики уверены, что ее станут широко использовать на виртуальных конференциях и встречах.
— Это голографическая платформа, на которой мы можем проектировать 3D изображения. Человек, с помощью этого приложения, в виртуальном общении будет реального размера. Это настоящая телеприсутствие в реальном времени, — заверил Роджер Белса, креативный менеджер Newtonlab Space.
Еще одна инновация от китайских разработчиков — так называемые дисплейные очки. Они подключаются к телефону и предоставляют возможность смотреть фильмы, играть в игры, или выполнять работу в любом месте.
— Это настоящий портативный кинотеатр где угодно. Очки подойдут пассажирам, которые путешествуют на длинные расстояния, или всем, кто хочет смотреть телевизор и фильмы на большом экране с любого места, даже если вы лежите в постели, — сказал Николь Скотт.
Организаторы мероприятия предполагают, что за четыре дня выставку посетят до 30 тыс человек. Кроме этого, мобильный конгресс можно посетить виртуально.