Керування човном з іншого міста і 4К-голограми: три технології майбутнього з 5g
У Барселоні триває Мобільний конгрес, на якому демонструють технології майбутнього на основі мобільного звязку наступного покоління 5G.
Це перша масштабна подія з початку пандемії. Цьогоріч відвідувачі на вході мають показати спеціальний QR-код. До нього прив’язана довідка про вакцинацію, або ж негативний тест.
– Ми беремо участь у виставці щороку вже понад 7 років. Це гарна можливість продемонструвати наші нові технології, підтримувати взаємодію з нашими клієнтами, а також з урядом, – сказала Марія Луїза, представник одного з мобільних операторів.
За допомогою 5G розробили програму, з якою можна віддалено, з Барселони наприклад, керувати реальним човном, який знаходить у порту Валенсії.
– Завдяки високій пропускній здатності, яку забезпечує 5G, а також надзвичайно низькій затримці, ми можемо насправді керувати цим човном з відчуттям повного занурення, наче ми на борту, – зазначив Мігель Анхель, розробник програми.
Також на мобільному конгресі продемонстрували нову відеогру з доповненою реальністю та новітню систему відеозв’язку, яка дозволяє учасникам створювати власну 4K-голограму.
Розробники переконані, що її стануть широко використовувати під час віртуальних конференцій та зустрічей.
– Це голографічна платформа, на якій ми можемо проектувати 3D зображення. Людина, за допомогою цього додатку, у віртуальному спілкуванні буде реального розміру. Це справжня телеприсутність у реальному часі, – запевнив Роджер Белсо, креативний менеджер Newtonlab Space.
Ще одна інновація від китайських розробників – так звані дисплейні окуляри. Вони підключаються до телефона і надають можливість дивитися фільми, грати в ігри, або виконувати роботу у будь-якому місці.
– Це справжній портативний кінотеатр будь-де. Окуляри підійдуть пасажирам, які мандрують на довгі відстані, або всім, хто хоче дивитися телевізор та фільми на великому екрані з будь-якого місця, навіть якщо ви лежите в ліжку, – сказав Ніколь Скотт.
Організатори заходу припускають, що за чотири дні виставку відвідають до 30 тис людей. Крім цього, мобільний конгрес можна відвідати віртуально.