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Валентина Чорна |

Керування човном з іншого міста і 4К-голограми: три технології майбутнього з 5g

У Барселоні триває Мобільний конгрес, на якому демонструють технології майбутнього на основі мобільного звязку наступного покоління 5G.

Це перша масштабна подія з початку пандемії. Цьогоріч відвідувачі на вході мають показати спеціальний QR-код. До нього прив’язана довідка про вакцинацію, або ж негативний тест.

– Ми беремо участь у виставці щороку вже понад 7 років. Це гарна можливість продемонструвати наші нові технології, підтримувати взаємодію з нашими клієнтами, а також з урядом, – сказала Марія Луїза, представник одного з мобільних операторів.

За допомогою 5G розробили програму, з якою можна віддалено, з Барселони наприклад, керувати реальним човном, який знаходить у порту Валенсії.

– Завдяки високій пропускній здатності, яку забезпечує 5G, а також надзвичайно низькій затримці, ми можемо насправді керувати цим човном з відчуттям повного занурення, наче ми на борту, – зазначив Мігель Анхель, розробник програми.

Також на мобільному конгресі продемонстрували нову відеогру з доповненою реальністю та новітню систему відеозв’язку, яка дозволяє учасникам створювати власну 4K-голограму.

Розробники переконані, що її стануть широко використовувати під час віртуальних конференцій та зустрічей.

–  Це голографічна платформа, на якій ми можемо проектувати 3D зображення. Людина, за допомогою цього додатку, у віртуальному спілкуванні буде реального розміру. Це справжня телеприсутність у реальному часі, – запевнив Роджер Белсо, креативний менеджер Newtonlab Space.

Ще одна інновація від китайських розробників – так звані дисплейні окуляри. Вони підключаються до телефона і надають можливість дивитися фільми, грати в ігри, або виконувати роботу у будь-якому місці.

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– Це справжній портативний кінотеатр будь-де. Окуляри підійдуть пасажирам, які мандрують на довгі відстані, або всім, хто хоче дивитися телевізор та фільми на великому екрані з будь-якого місця, навіть якщо ви лежите в ліжку, – сказав Ніколь Скотт.

Організатори заходу припускають, що за чотири дні виставку відвідають до 30 тис людей. Крім цього, мобільний конгрес можна відвідати віртуально.

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