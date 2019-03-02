Управляют троллейбусами, кранами и работают егерями: украинки в мужских профессиях

Держать в безопасности и порядка тысячи гектаров леса, с легкостью подниматься на 40-метровую высоту, водить 20-метровый троллейбус. Украинские женщины – феноменальные в сочетании своей силы и хрупкости.

20 лет Галина работает лесничим. Ее зона ответственности почти 4 тысячи гектаров. Лес в холмах, а обходить его надо. Имеет кабинет, но в нем не бывает. Под руководством женщины 9 мужчин – 6 мастеров леса, 2 вальники и 1 тракторист. Работает вместе с ними и в дождь, и в снег.

Не каждый мужчина бросится на 40-метровый строительный кран. А Нина поднимается на него за несколько минут и не жалуется. Работа и физически сложная, одно неправильное движение с массивным грузом – и жизнь других будет под угрозой.

А 20-метровый троллейбус слушается хрупкую Александру. В снег, дождь и мороз надо управляться с гигантской машиной на запаркованных дорогах. Ежедневно с 6 утра она на маршруте. 18 лет стажа. За это время трижды побывала в декрете, и каждый раз возвращалась.

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Украинские женщины готовы работать, жалоб от них не слышно. Говорят, сидеть сложа руки не привыкли.

К слову, ученые уверены, что женщины живут дольше мужчин по трем причинам.

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