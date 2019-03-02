Керують тролейбусами, кранами і працюють єгерями: українки у чоловічих професіях

Тримати в безпеці і порядку тисячі гектарів лісу, з легкістю підніматися на 40-метрову висоту, водити 20-метровий тролейбус. Українські жінки – феноменальні у поєднанні своєї сили й тендітності.

20 рік Галина працює лісничим. Її зона відповідальності майже 4 тисячі гектарів. Ліс у пагорбах, а обходити його треба. Має кабінет, але в ньому не буває. Під керівництвом жінки 9 чоловіків – 6 майстрів лісу, 2 вальники та 1 тракторист. Працює разом з ними і в дощ, і в сніг.

Не кожен чоловік кинеться на 40-метровий будівельний кран. А Ніна піднімається на нього за кілька хвилин і не скаржиться. Робота і фізично непроста, один неправильний рух із масивним вантажем – і життя інших буде під загрозою.

А 20-метровий тролейбус слухається тендітну Олександру. У сніг, дощ і мороз треба управлятися з гігантською машиною на запаркованих дорогах. Щодня з 6-ї ранку вона на маршруті. 18 років стажу. І за цей час тричі побувала в декреті, і щоразу поверталася.

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Українські жінки готові працювати, скарг від них не чути. Кажуть, сидіти склавши руки не звикли.

До слова, вчені впевнені, що жінки живуть довше за чоловіків з трьох причин.

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