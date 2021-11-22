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Кэшбек от государства: как получить компенсацию за детсад, ипотеку или ГБО на авто

Кристина Гавриш журналист Факты ICTV

Украинцы имеют право получить компенсацию от государства за потраченные средства на обучение – в том числе в детском саду, – проценты по ипотеке или установку газобаллонного оборудования на автомобиль.

Но не все знают о таких правах. А некоторые – даже зная о них, не пользуются такой возможностью, так как боятся бюрократии.

Так, в прошлом году налоговую скидку получило всего 150 тыс. украинцев. Тем временем, сэкономить можно немалые деньги. При этом – даже не выходя из дома!

Жительница Василькова Татьяна Анкудинова платит по 10 тыс. гривен в месяц за обучение дочери в частной школе в Киевской области. 

За год сумма набегает немалая. 

– В моем месячном бюджете это основная статья расходов. Но где-то мы зажались, потому что я считаю, что то, что мы вкладываем в обучение ребенка, в образование – это то, что я ему делаю на будущее, – подчеркнула она. 

Татьяна искала способ сэкономить и таким образом узнала о налоговой скидке. Подала документы и была приятно удивлена тем, что ей вернули одну из оплат за месяц.

Получить налоговую скидку можно не только на образование, но и на установку газобаллонного оборудования (ГБО) на автомобиль, взносы в негосударственный пенсионный фонд, аренду жилья, – правда, только для переселенцев, – и даже на погашение процентов по ипотеке. 

Так удешевилил свой кредит на квартиру Евгений Зозуля.

– Нужно, чтобы квартира была сдана, ты получил техпаспорт на квартиру и был прописан в этой квартире. Плюс, первую скидку я получил 7 тысяч, с каждым годом сумма кредита уменьшалась, и я получал меньше, последняя сумма – 1300 гривен, – пояснил он.

Но получить налоговую скидку могут только те, кто имеет официальную зарплату, а значит, платит налог на доходы. Именно отсюда часть денег можно вернуть обратно.

В частности, речь идет о 18% от израсходованной суммы. К примеру: на школу за год ушло 100 тысяч гривен. Так, кэшбек будет 18 тысяч. 

Но эта цифра справедлива лишь в случае уплаты соответствующих налогов: вернуть больше полученного налоговики не могут.

– Это мотивация для того, чтобы люди работали официально, потому что налоговую скидку может получить человек, который трудоустроен официально, – сообщила начальник Главного управления ГНС в Киевской области Елена Виноградова.

Для получения скидки нужно подать в налоговую декларацию за прошлый год, а вместе с ней несколько документов. 

Это – паспорт, идентификационный код, квитанции об оплате и договор, если речь идет об обучении. 

Важно, чтобы все было оформлено на одного человека – того, который и будет получать скидку. 

Нести бумаги лично никуда не нужно. Все можно оформить не выходя из дома, в электронном кабинете налогоплательщика.

Здесь нужно заказать справку о доходах и уплаченных налогах. Она поступает в считанные минуты. 

Далее – заполнить декларацию и прикрепить отсканированные документы.

Но на местах иногда игнорируют цифровой прогресс.

– Отзванивается твоя налоговая по месту жительства и говорит: мы все получили, а теперь, пожалуйста, принесите нам копии, – поделилась опытом Татьяна Анкудинова.

Именно бюрократия и отпугивает украинцев больше всего. Возможно потому в этом году на льготу подали всего 120 тысяч человек. 

Но время еще есть. Декларацию за прошлый год можно подать до 31 декабря и получить бонус на праздники.

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