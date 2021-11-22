Кешбек від держави: як отримати компенсацію за дитсадок, іпотеку чи ГБО на авто

Українці мають право отримати компенсацію від держави за витрачені кошти на навчання – у тому числі у дитячому садку, – відсотки з іпотеки чи встановлення газобалонного обладнання (ГБО) на автомобіль.

Але не всі знають про такі права. А дехто – навіть знаючи про них, не використовує таку можливість, бо боїться бюрократії.

Так, минулого року податкову знижку отримало лише 150 тис. українців. Хоча таким чином можна заощадити можна чималі гроші, навіть не виходячи з дому!

Мешканка Василькова Тетяна Анкудінова платить по 10 тис. гривень на місяць за навчання доньки у приватній школі на Київщині.

За рік сума набігає чимала.

– У моєму місячному бюджеті це основна стаття видатків. Але десь ми затиснулися, бо я вважаю, що те, що ми вкладаємо в навчання дитини, в освіту – це те, що я їй роблю на майбутнє, – наголосила вона.

Тетяна шукала спосіб заощадити і таким чином дізналася про податкову знижку. Подала документи і була приємно вражена тим, що їй повернули одну з оплат за місяць.

Отримати податкову знижку можна не лише на освіту, а й на встановлення газобалонного обладнання (ГБО) на автомобіль, внески до недержавного пенсійного фонду, оренду житла – щоправда, лише для переселенців, – і навіть на погашення відсотків за іпотекою.

Так здешевив свій кредит на квартиру Євген Зозуля.

– Потрібно, щоб квартиру було здано, ти отримав техпаспорт на квартиру і був прописаний у цій квартирі. Плюс першу знижку я отримав 7 тисяч, з кожним роком сума кредиту зменшувалася, і я отримував менше, остання сума – 1300 гривень, – пояснив він.

Але отримати податкову знижку можуть лише ті, хто має офіційну зарплату, а отже, сплачує податок на доходи. Саме звідси частину грошей можна повернути назад.

Зокрема, йдеться про 18% від витраченої суми. Наприклад: на школу за рік пішло 100 тисяч гривень. Так, кешбек буде 18 тисяч.

Але ця цифра справедлива лише у разі сплати відповідних податків: повернути більше одержаного податківці не можуть.

– Це мотивація для того, щоб люди працювали офіційно, тому що податкову знижку може отримати людина, яка працевлаштована офіційно, – повідомила начальник Головного управління ДПС у Київській області Олена Виноградова.

Для отримання знижки потрібно подати до податкової декларацію за минулий рік, а разом із нею кілька документів.

Це – паспорт, ідентифікаційний код, квитанції про оплату та договір, якщо йдеться про навчання.

Важливо, щоб все було оформлено на одну людину – ту, яка і отримуватиме знижку.

Нести папери особисто нікуди не потрібно. Все можна оформити, не виходячи з дому, в електронному кабінеті платника податків.

Тут потрібно замовити довідку про доходи та сплачені податки. Вона надходить за лічені хвилини.

Далі – заповнити декларацію та прикріпити відскановані документи.

Але на місцях інколи ігнорують цифровий прогрес.

– Віддзвонюється твоя податкова за місцем проживання та каже: ми все отримали, а тепер, будь ласка, принесіть нам копії, – поділилася досвідом Тетяна Анкудінова.

Саме бюрократія і відлякує українців найбільше. Можливо, тому цього року на пільгу подали всього 120 тисяч осіб.

Але ще час є. Декларацію за минулий рік можна подати до 31 грудня та отримати бонус на свята.

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