Кинотеатры, детские площадки и бьюти-услуги: чем удивит новый сезон проекта Ревизор
С 1 октября на Новом канале стартует новый сезон популярного реалити-шоу Ревизор с Тищенко и Страсти по Ревизору.
Зрителей ждет много новинок: теперь команда проекта объездила 12 городов и покажет, как работают самые дорогие рестораны и гостиницы – неужели и там есть нарушения? Насколько безопасно в местах наших любимых развлечений – на катках, детских площадках, в кинотеатрах. А еще в Ревизоре – пополнение. Гроза мэров Елена Филонова взялась за проверку бьюти-услуг.
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Команда проекта говорит: в новом сезоне будет больше проверок. Если раньше в каждом городе проверяли по 4 локации – рестораны, гостиницы, то сейчас их уже 6.
А главный терминатор, как давно назвали Николая зрители и коллеги, говорит: его задача – не раскритиковать, не разбить вдребезги владельца заведения, или добиться его закрытия. Главное – выявить ошибки и подсказать, как лучше их исправить.
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