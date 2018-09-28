Кінотеатри, дитячі майданчики та бьюті-послуги: чим здивує новий сезон проекту Ревізор
З 1 жовтня на Новому каналі стартує новий сезон популярного реаліті-шоу Ревізор з Тищенком та Пристрасті за Ревізором.
На глядачів чекає багато новинок: тепер команда проекту об’їздила 12 міст і покаже, як працюють найдорожчі ресторани й готелі – невже й там є порушення? Наскільки безпечно в місцях наших улюблених розваг – на ковзанках, дитячих майданчиках, у кінотеатрах. А ще у Ревізорі – поповнення. Гроза мерів Олена Філонова узялася за перевірку бьюті-послуг.
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Команда проекту каже: у новому сезоні буде більше перевірок. Якщо раніше у кожному місті інспектували по 4 локації – ресторани, готелі, то нині їх вже 6.
А головний термінатор, як давно назвали Миколу глядачі й колеги, каже: його завдання – не розкритикувати, не розбити вщент власника закладу, чи добитися його закриття. Головне – виявити помилки і підказати, як краще їх виправити.
До слова, Факти ICTV розповідали, що у Києві проведуть серйозні перевірки перевізниківПідписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!