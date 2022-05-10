Кличко оцінив, чи можна вже повернутися до Києва

Мер Києва Віталій Кличко більше не закликає киян почекати із поверненням до української столиці.

– Ми не можемо заборонити повертатися (до Києва, – Ред.). Ми можемо лише рекомендувати. На сьогодні кожен, хто повертається до Києва, повинен розуміти, що місто не може поки що бути безпечним. Ми не можемо гарантувати, що будь-якої миті не пролунає повітряна тривога. Ми не можемо гарантувати, що ракети орків не потраплять до будь-якого будинку, і гарантувати 100% безпеки, – зазначив він.

Також мер попередив тих, хто вирішив повертатися, що у місті залишається велика кількість блокпостів.

– Просування містом дещо обмежене. Цивільний транспорт працює не в повному обсязі в передмісті та самому Києві. Багато місць заміновано, є випадки підриву мирних мешканців. Всі ці речі потрібно знати і у разі повернення дотримуватися правил безпеки. На сьогодні до Києва повернулося вже ⅔ людей. У деяких місцях знову з’явилися затори. Київ потроху повертається до нормального життя, але не можна забувати, що ми живемо в умовах воєнного стану, – сказав Кличко.

Він уточнив, що ППО Києва була посилена останнім часом, але гарантувати повну безпеку влада поки що не може.

За його словами, ситуація з паливом поки що залишається напруженою, але її планують вирішити.

Віталій Кличко також розповів, що у Києві внаслідок російської агресії вже пошкоджено 390 будівель, 222 багатоквартирні будинки, 20 з яких можуть бути відновлені насамперед.

– Наше завдання – щоб до кінця літа кожен із мешканців мав можливість заїхати до своїх квартир. Великий обсяг робіт місто робить власним коштом, – стверджує мер.

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