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Кобзарь вне времени: как стихи Тараса Шевченко покоряют Instagram

Украина отмечает день рождения Тараса Шевченко. 206 лет назад на свет появился легендарный поэт которого знает весь мир. Шевченко по праву можно назвать легендарным на все времена, ведь его произведения вне времени. Строки из его стихов актуальны и сейчас. Его “боритесь побороте – вам Бог помогает” звучало на Революции Достоинства и раздается в окопапах на Донбассе.

Чтобы дети учили произведения Кобзаря легко и интересно, в Украине запустили флешмоб Шевченко в Instagram. Школьники со всей страны выкладывают в соцсети иллюстрации к произведениям Кобзаря и читают на камеру его стихи.

В этом году на Евровидение от Украины поедет участник группы Go-A Тарас Шевченко, который является тезкой и однофамильцем Кобзаря, а также солистка Катерина, тезка Шевченковой поэмы Катерины. Детали в сюжете Татьяны Наконечной.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как Кобзарь стал символом Украины.

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