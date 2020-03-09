Кобзар поза часом: як вірші Тараса Шевченка завойовують Instagram

Україна відзначає день народження Тараса Шевченка. 206 років тому на світ з’явився легендарний поет якого знає увесь світ. Шевченка по праву можна назвати легендарним на усі часи, адже його твори поза часом. Рядки з його віршів актуальні й зараз. Його “борітеся побороте – вам Бог помагає” звучало на Революції Гідності і лунає в окопапах на Донбасі.

Щоб діти вчили твори Кобзаря легко й цікаво, в Україні запустили флешмоб Шевченко в Instagram. Школярі з усієї країни викладають у соцмережу ілюстрації до творів Кобзаря та читають на камеру його вірші.

Цього року на Євробачення від України поїде учасник гурту Go-A Тарас Шевченко, який є тезкою і однофамільцем Кобзаря, а також солістка Катерина, тезка Шевченкової поеми Катерини. Деталі у сюжеті Тетяни Наконечної.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як Кобзар став символом України.

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