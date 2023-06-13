Когда откроются украинские аэропорты и можно ли будет запустить авиарейсы

После 24 февраля украинское небо выглядит пустым – наша гражданская авиация переживает страшный кризис. $2 млрд – это ущерб только после разрушений. Россияне уничтожили Николаевский и Херсонский аэропорты. Что натворил враг в других аэропортах – государственная тайна.

Аэропорт Борисполь ежегодно зарабатывал до 2 млрд. грн. – аэропорт не работает, а его надо дальше удерживать, платить зарплаты. Украина уже потеряла многих наших авиаспециалистов, их перехватили европейцы. Кто остался дома – без работы теряет квалификацию.

Возможно ли хотя бы частично возобновить полеты даже в военное время, чтобы спасти нашу отрасль? Украина ищет варианты, – говорят в Госавиаслужбе.

Недавно глава Львовщины заявил, что, возможно, удастся возобновить работу аэропорта Львов. Не уточнил когда, но в наших Воздушных силах говорят, что говорить об этом рано.

Пока у России достаточно крылатых ракет, которые долетают даже до территории Польши и Молдовы, в опасности все наши аэропорты. Даже после победы. Открыть небо реально, если у нас будет достаточно систем ПВО для защиты аэродромов. Скажем, как в Польше.

В мире есть примеры, когда в странах, несмотря на постоянные воздушные угрозы, гражданская авиация выполняет рейсы – например, Израиль, Судан или страны Ближнего Востока.

Для безопасности в будущем придется летать на небольших ближнемагистральных самолетах. Они быстро обслуживаются, меняют маршрут, вмещают небольшое количество пассажиров и в случае опасности всех можно быстрее эвакуировать.

Украинские авиакомпании ждут хотя бы какого-то движения, семеро с начала войны обанкротились. В Госавиаслужбе думают, как расшевелить отрасль. Сейчас в небе Европы летают две украинские компании – SkyUp и Windrose. До 24 февраля почти все самолеты SkyUp были в рейсах, и это их спасло. Европейцы пошли на встречу и разрешили работать в их воздушном пространстве.

Как только ситуация с безопасностью позволит открыть небо, потребуется от 2 до 6 месяцев перед первым гражданским полетом. Драйверами возобновления украинской авиации будут страны, где больше всего наших беженцев – Чехия, Польша и Германия – это до 2 млн пассажиров ежегодно.

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