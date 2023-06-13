Коли відкриються українські аеропорти та чи можна буде запустити авіарейси

Після 24 лютого українське небо виглядає порожньо – наша цивільна авіація переживає страшну кризу. $2 млрд – це тільки збитки після руйнувань. Росіяни знищили Миколаївський та Херсонський аеропорти. Що накоїв ворог в інших аеропортах – державна таємниця.

Аеропорт Бориспіль щороку заробляв до 2 млрд грн. – летовище не працює, а його треба далі утримувати, платити зарплати. Україна вже втратила багато наших авіафахівців, їх перехопили європейці. Хто залишився вдома – без роботи втрачає кваліфікацію.

Чи можливо хоча б частково відновити польоти навіть у воєнний час, щоб врятувати нашу галузь? Україна шукає варіанти, – кажуть в Державіаслужбі.

Нещодавно голова Львівщини заявив, що, можливо, вдасться відновити роботу аеропорту Львів. Не поточнив коли, але у наших Повітряних силах кажуть, що говорити про це зарано.

Поки Росія має достатньо крилатих ракет, які долітають навіть до території Польщі й Молдови, у небезпеці всі наші аеропорти. Навіть після перемоги. Відкрити небо реально, якщо в нас буде достатньо систем ППО для захисту летовищ. Скажімо, як у Польщі.

У світі є приклади, коли в країнах, де постійні повітряні загрози, цивільна авіація виконує рейси – наприклад, той же Ізраїль, Судан чи країни Близького Сходу.

Для безпеки в майбутньому доведеться літати на невеликих, ближньомагістральних літаках. Вони швидко обслуговуються, змінюють маршрут, вміщують невелику кількість пасажирів, і в разі небезпеки всіх можна швидше евакуювати.

Українські авіакомпанії чекають хоча б якогось руху, семеро від початку війни збанкрутували. У Державіаслужбі думають, як розрухати галузь. Зараз в небі Європи літають дві українські компанії – SkyUp та Windrose. Перед 24 лютого майже всі літаки SkyUp були в рейсах, і це їх врятувало. Європейці пішли на зустріч і дозволили працювати у їх повітряному просторі.

Як тільки безпекова ситуація дозволятиме відкрити небо, знадобиться від 2 до 6 місяців перед першим цивільним польотом. Драйверами відновлення української авіації будуть країни, де найбільше наших біженців – Чехія, Польща та Німеччина – це до 2 млн пасажирів щороку.

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