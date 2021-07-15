Когда подешевеют авиабилеты в Украине и почему летать за границу дешевле

Летать Украиной — новый тренд. Теперь авиабилеты стали доступнее, а рейсов — больше. В планах правительства — расширять аэропорты, хотят даже договориться, чтобы международные лоукосты Ryanair i Wizzair зашли на рынок внутренних авиаперевозок.

Однако билеты на внутренние рейсы недешевые, иногда они дороже, чем билеты на международные рейсы. Сейчас направлений — более десятка.

Например, в Windroze маршруты из Киева, Львова, Ивано-Франковска, Харькова, Днепра, Одессы, Херсона, Запорожья, Николаева, Ужгорода, Кривого Рога и Черновцов. Также внутренними авиаперевозками занимаются МАУ, SkyUp и Мотор-Сич.

Если покупать билет за месяц, то в Одессу долететь можно за 818 грн, доехать автобусом за 239 грн, а поездом — за 434 грн. Самолетом можно добраться 1,2 часа, поездом придется ехать 8 часов.

Однако если билеты заказывать за неделю, то и стоить они будут втрое дороже. Цены могли бы быть и ниже, но пока авиаотрасль не среди государственных приоритетов, поэтому все расходы перевозчики вынуждены закладывать в стоимость билета.

— Цены на бензин в региональных украинских аэропортах достаточно высокие, гораздо больше, чем в Киеве, и значительно выше, чем в зарубежных аэропортах. К сожалению, услуги на навигацию также выше, чем в европейских аэропортах. Плюс — в стоимость билета добавляется НДС в размере 20%, — комментирует Даниил Иванов, заместитель вице-президента по коммерции МАУ.

В правительстве вроде бы и пытаются это изменить — разрабатывают законопроект об отмене НДС для полетов в пределах Украины. Такое решение всячески поддерживают и авиакомпании, однако Кабмин медлит и документ до сих пор в парламент не попал.

В планах на этот год — модернизация аэропортов в Днепре, Виннице, Ровно, Херсоне. Хотят возобновить работу аэропорта и в Черкассах.

Авиационная стратегия до 2030-го года предусматривает увеличение внутренних рейсов в три раза благодаря развитию конкуренции, стройке региональных аэропортов и сотрудничеству государства и частных компаний.

За десять лет власти планируют достичь пассажиропотока в более 71 млн в год. Это почти в 7 раз больше, чем нынешние показатели. Благодаря этому билеты могут упасть в цене.

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