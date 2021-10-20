Компьютеры для библиотек — сотрудничество Favbet Foundation с Дія. Цифрова освіта

В условиях современного цифрового мира наличие удобного доступа к мировой интернет сети является насущной необходимостью. Особенно это касается библиотек, ведь исторически — именно они являются центром информации. А современная библиотека это не только хранилище для книг, но и место, где можно получить доступ к информации в электронном виде.

Поэтому цифровизация библиотек в рамках проекта “Дія. Цифрова освіта” имеет целью помочь сельским библиотекам, предоставив современные компьютеры.

Реализация масштабного проекта стала возможна, в том числе и благодаря тесному сотрудничеству государства и частного бизнеса — компании Favbet Foundation.

Представители сельских библиотек очень одобрительно отреагировали на такую ​​инициативу.

Проект является примером, взаимодействия бизнеса, власти, гражданского общества и самих библиотек, отмечают представители Favbet Foundation. Поэтому планируют и в дальнейшем оставаться партнерами этой большой инициативы.

Поэтому учитывая поддержку Favbet Foundation реализация проекта стала возможной без привлечения средств государственного бюджета, отмечают на странице Министерства цифровой трансформации Украины.

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