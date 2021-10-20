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Олена Баранова |

Комп’ютери для бібліотек – співпраця Favbet Foundation з Дія. Цифрова освіта

В умовах сучасного цифрового світу наявність зручного доступу до світової інтернет мережі є нагальною необхідністю. Особливо це стосується бібліотек, адже історично – саме вони є осередком інформації. А сучасна бібліотека це не лише сховище для книг, а й місце, де можна отримати доступ до інформації в електронному вигляді.

Тож цифровізація бібліотек у межах проекту ”Дія. Цифрова освіта” має на меті допомогти сільським бібліотекам, надавши сучасні комп’ютери.

Реалізація масштабного проекту стала можлива, в тому числі, і завдяки тісній співпраці держави та приватного бізнесу – компанії Favbet Foundation.

Представники сільських бібліотек дуже схвально відреагували на таку ініціативу.

Проект є прикладом, взаємодії бізнесу, влади, громадянського суспільства і самих бібліотек, зазначають представники Favbet Foundation. Тож планують і надалі залишатися партнерами цієї великої ініціативи.

Тож враховуючи підтримку Favbet Foundation реалізація проекту стала можливою без залучення коштів державного бюджету, зазначають на сторінці Міністерства цифрової трансформації України.

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