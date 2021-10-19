Компания Фармак совместно с Киевским метрополитеном представила выставку 100 лет инсулина

В этом году инсулин отмечает столетний юбилей. За это время он спас миллионы жизней. По этому случаю фармацевтическая компания Фармак и Киевский метрополитен подготовили экспозицию 100 лет инсулина, которую презентовали в холле столичной станции метро Театральная.

К презентации проекта присоединились украинские знаменитости, которые о диабете знают не понаслышке.

Сахарная болезнь была известна человечеству еще с 2 ст. до н.э., однако до 1921 года оставалась неизлечимой. До открытия инсулина. Это стало прорывом в мире медицины и фармацевтики, которые сейчас постоянно идут дальше.

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